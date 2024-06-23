Израиль и «Хезболла» идут к большой войне

Видеокадры переполненного аэропорта Бейрута, наводнившие Telegram-каналы, и обращения властей западных и ближневосточных стран к своим гражданам с призывами срочно покинуть Ливан, становятся все новыми штрихами картины предвоенной ситуации в стране, балансирующей на грани нового противостояния с Израилем после конфликта 16-летней давности.
Одними из первых в арабском мире тревогу забили власти Кувейта. После того как МИД страны предупредил, что граждане Кувейта, находящиеся в Ливане, должны в кратчайшие сроки вернуться домой по соображениям безопасности, национальный авиаперевозчик Kuwait Airways объявил об увеличении количества посадочных мест на рейсах из Бейрута.
С рекомендацией покинуть Ливан к своим гражданам обратились правительства Германии, Франции и ряда других европейских стран.
О подготовке к эвакуации своих граждан сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли. «Мы очень боимся войны в Ливане и готовимся к крупнейшей спасательной операции, которую мы когда-либо проводили», — заявила она главе МИД Израиля Исраэлю Кацу (в Ливане находится около 45 тыс. канадцев).
В ночь на 22 июня Исраэль Кац сообщил, что власти еврейского государства намерены пресечь дальнейшие атаки на свою территорию базирующихся в Ливане военных подразделений шиитской группировки «Хезболла».
Ранее глава израильского дипломатического внешнеполитического ведомства предупредил, что в случае полномасштабной войны «Хезболла» будет уничтожена, а Ливану будет причинен серьезный ущерб.
Однако, несмотря на угрозы со стороны Израиля, «Хезболла» продолжает наносить удары по северу израильского государства. В воскресенье утром командование шиитской группировки отрапортовало об успешной атаке своих беспилотников на артиллерийскую базу израильских войск в Верхней Галилее, в поселении Бейт-Гилель. Если верить сообщению, во время атаки был поражен командно-наблюдательный пункт 403-го дивизиона и лагерь израильских военнослужащих. Ранее ракетно-минометному обстрелу подверглись дома, где размещены израильские военные в поселениях Менара и Метула.
В заявлении «Хезболлы» отмечается, что эти атаки были предприняты в ответ на совершенный 22 июня рейд израильских ВВС на район Эль-Хияра в регионе Западная Бекаа, в ходе которого были ликвидированы два видных полевых командира.
Напомним, «Хезболла» начала обстрелы Израиля 8 октября 2023 года — на следующий день после нападения на него «Хамаса», — выпустив по еврейскому государству около 5 тыс. ракет.
Израиль отвечал ракетными и артиллерийскими ударами по позициям шиитской группировки. В результате с ливанской стороны погибло 400 человек, из них 70 мирных жителей. Потери израильской стороны составили 16 военнослужащих и 11 гражданских. Несколько десятков тысяч мирных жителей с обеих сторон были вынуждены покинуть приграничные территории.
В минувшую среду лидер шиитской группировки Хасан Насралла подтвердил, что в случае полномасштабного конфликта с Израилем ее военный потенциал позволит атаковать любую часть израильской территории. «Враг знает, что мы готовились к худшему и что ни в одном месте он не сможет укрыться от наших ракет», — заявил Хасан Насралла.
По имеющимся оценкам, в арсенале группировки находится более 150 тыс. ракет, в том числе баллистические ракеты иранского производства, способные достигнуть практически любой точки на территории Израиля.
Численность подразделений «Хезболлы» составляет около 100 тыс. хорошо подготовленных бойцов, что делает их одной их сильнейших армий на Ближнем Востоке.
По словам лидера «Хезболлы», группировка может атаковать цели в Средиземном море. В связи с этим если Кипр продолжит предоставлять Израилю свои порты и аэродромы, то «Хезболла» может счесть эту страну участником конфликта, предупредил Хасан Насралла.
Кроме того, он упомянул обнародованную ранее съемку северной части Израиля с беспилотников «Хезболлы», отметив, что БПЛА удалось заснять Хайфу и ее окрестности.
В связи с этим лидер группировки подчеркнул, что пока «Хезболла» использовала лишь часть своего арсенала при обмене ударами с Израилем и сберегает новые образцы вооружений для более серьезных сражений.
По данным телеканала «Аль-Маядин», на видеозаписи виден облет дронами промышленного комплекса израильской оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems, включая заводы, склады и испытательные полигоны; здесь производят и собирают элементы ПРО «Железный купол» и «Праща Давида».
После распространения видеозаписи начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные готовятся противостоять таким вызовам. «Конечно, у нас есть более мощный потенциал, о котором, как я думаю, противник знает мало и с которым он встретится, когда придет правильное время», — заявил Герци Халеви, выступая перед солдатами на батарее ПРО «Железный купол».
В условиях, когда стороны противостояния обмениваются ударами и воинственными заявлениями о своих военных возможностях, телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщает о том, что в Вашингтоне не имеют стопроцентной уверенности в способности израильской системы ПРО справиться с ракетными атаками «Хезболлы».
«У американских официальных лиц есть серьезные опасения, что в случае полномасштабной войны поддерживаемая Ираном группировка может поразить израильские системы ПВО на севере страны, включая восхваляемую систему противовоздушной обороны “Железный купол”», — отмечает CNN. Как заявил один из собеседников телеканала, если конфликт с «Хезболлой» перейдет в горячую фазу, Израилю потребуется помощь в виде дополнительных систем ПВО, а также пополнения запасов ракет-перехватчиков для системы «Железный купол».
Как отмечает газета The New York Times, рассматривая сценарий вероятного конфликта, «Хезболла» окажется для еврейского государства более сильным противником, чем радикальное палестинское движение «Хамас».
При этом игра «око за око» в случае с шиитской группировкой выглядит весьма рискованной. Газета обращает внимание на то, что у «Хезболлы» есть закаленные в боях бойцы и дальнобойные высокоточные ракеты, способные поражать цели глубоко внутри Израиля.
В свою очередь, как сообщает агентство AP, тысячи боевиков из поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке готовы приехать в Ливан, чтобы присоединиться к «Хезболле», если конфликт перерастет в большую войну.
Вопрос о том, как поддержать израильского союзника в противостоянии с гораздо более грозным соперником, чем группировка «Хамас», становится новой головной болью для администрации США, которая уже вывела свой авианосец Dwight Eisenhower из Красного моря в Средиземное. Правда, чтобы не нагнетать ситуацию, в Вашингтоне заявили, что это сделано в рамках обычной ротации: авианосец немного побудет в Средиземном море и потом отправится в США.
В конце недели высокопоставленные американские чиновники заверили посетившую Вашингтон израильскую делегацию, что в случае полномасштабной войны с «Хезболлой» администрация Байдена готова полностью поддержать своего союзника.
Это признание прозвучало после того, как попытки задействовать американскую челночную дипломатию в ходе миссии советника президента США Амоса Хокстайна, совершившего визиты в Израиль и Ливан, не принесли результатов.
Последняя сверка часов между США и Израилем произойдет в ходе начавшегося в воскресенье визита главы Минобороны Израиля Йоава Галанта в Вашингтон. Как было объявлено накануне, одной из главных тем на встречах с министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном станет эскалация с Ливаном.
Накануне визита израильская сторона сообщила о том, что командующий Северным военным округом Армии обороны Израиля Ори Гордин и глава Оперативного управления Генштаба Одед Басюк уже утвердили план наступательных действий на территории Ливана, давая понять, что ситуация в зоне конфликта постепенно проходит точку невозврата.