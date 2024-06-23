Израиль и «Хезболла» идут к большой войне

Граждане Ливана и иностранцы бегут из страны в ожидании полномасштабного конфликта между Израилем и группировкой «Хезболла», обладающей одной из сильнейших армий в регионе. Тем временем стороны конфликта обмениваются ударами и демонстрируют готовность к большой войне. Со своей стороны США заявляют о готовности оказать Израилю в Ливане полную поддержку. Конфликт грозит создать на Ближнем Востоке еще одну горячую точку и вовлечь в противостояние новых региональных и мировых игроков.