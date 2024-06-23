Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Махачкале ликвидировали четырех боевиков

МАХАЧКАЛА, 23 июн — РИА Новости. Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану.

Источник: РИА "Новости"

Ранее было известно о ликвидации двух преступников.

«По информации на данный момент: В Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика», — написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.