В Махачкале ликвидировали четырех боевиков

Ранее было известно о ликвидации двух преступников.
«По информации на данный момент: В Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика», — написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
МАХАЧКАЛА, 23 июн — РИА Новости. Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану.
Ранее было известно о ликвидации двух преступников.
«По информации на данный момент: В Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика», — написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.