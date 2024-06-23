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В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков

В Дагестане задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров, сообщает источник РБК в силовых структурах, о его задержании также пишет дербентский канал «Жемчужина юга». По данным телеграм-каналов, в числе боевиков были два его сына, они ликвидированы. В селе Сергокала тоже произошла перестрелка.

Источник: Администрация МP «Сергокалинский район»

Собеседник РБК сообщил, что сотрудники ФСБ допрашивают главу района.

Полиция проверяет информацию о том, что один из нападавших является его сыном, говорил источник РБК. Телеграм-канал Baza также сообщил, что в числе боевиков могли быть двое сыновей Омарова, они были ликвидированы. Всего у него восемь сыновей.

По данным источника «Московского комсомольца в Дагестане», Омаров подал заявление об отставке.

Позднее, на фоне сообщений о задержании главы района, стало известно, что в селе Сергокала произошла стрельба. По предварительным данным, неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один ранен, сообщили в МВД республики. Телеграм-канал Mash сообщает, что в автомобиле были полицейские, которые приехали за Омаровым.

Омаров — секретарь сергокалинского отделения партии «Единая Россия». Страничка с его биографией уже пропала с сайта дагестанского отделения ЕР.

Сергокала находится примерно в 80 км от Махачкалы и приблизительно на таком же расстоянии от Дербента. В обоих городах идут столкновения силовиков с боевиками после нападения на православные церкви и синагоги. В Дербенте храм и синагога были сожжены, террористами был убит настоятель церкви, 66-летний протоиерей Николай Котельников. В Махачкале произошло нападение на пост ДПС, на той же улице располагается синагога. В городе также была перестрелка у церкви, где прятались около 20 прихожан.

Общее число погибших, по данным муфтията, — девять человек, из них семеро полицейских. Пострадавших — 25. Всего в Махачкале были ликвидированы четыре боевика, общее их число неизвестно.