В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков

Сергокала находится примерно в 80 км от Махачкалы и приблизительно на таком же расстоянии от Дербента. В обоих городах идут столкновения силовиков с боевиками после нападения на православные церкви и синагоги. В Дербенте храм и синагога были сожжены, террористами был убит настоятель церкви, 66-летний протоиерей Николай Котельников. В Махачкале произошло нападение на пост ДПС, на той же улице располагается синагога. В городе также была перестрелка у церкви, где прятались около 20 прихожан.