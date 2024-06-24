Нападение террористов в Дагестане. Главное

Главное к 8:50 мск
- В Махачкале и Дагестане отменили режим контртеррористической операции, введенный после нападений боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
- Погибло более 15 полицейских и несколько мирных жителей, ликвидированы шестеро боевиков.
- В Дагестане объявлен трехдневный траур — 24, 25 и 26 июня.
- «Единая Россия» исключила из своих рядов главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, он был секретарем регионального отделения партии. Источник РБК в правоохранительных органах Дагестана сообщал о задержании Омарова и допросе сотрудниками ФСБ. Ранее появились сообщения, что среди участников нападения были два сына главы района.
- Одним из погибших был раненый при боях с боевиками в Дербенте начальник отдела полиции Дагестанских Огней.
- Еще одна жертва боевиков — протоиерей Николай Котельников, служивший в дербентском храме. Также погиб охранник церкви, уточнял глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.
- Четверо боевиков были ликвидированы в Махачкале, еще двое — в Дербенте, уточнили в УМВД и НАК.
- В Махачкале в результате перестрелки с террористами 16 человек доставлены в больницу, среди них 13 полицейских и трое гражданских, сообщило УМВД.
- В центре села Сергокалы произошла перестрелка, ранен полицейский.
- Закончилась перестрелка возле церкви в Махачкале, где забаррикадировались от террористов прихожане и служители, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
- В Махачкале и Дербенте появилась военная техника на улицах, сообщает RT.
- Источник «Интерфакса» сообщает, что боевики, совершившие теракты в Дербенте, были заблокированы в одном из зданий около ресторана «Хаял». SHOT со ссылкой на местных жителей пишет, что террористы забаррикадировались в жилом доме в Махачкале.
- Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах. Все они жители республики, добавил он.
Хронология событий в Дагестане
О нападении боевиков в Дагестане региональное МВД сообщило в районе 19:00 мск. В Российском еврейском конгрессе позже уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено около 17:50, за 40 минут до вечерней молитвы. Аналогичное нападение было совершено и на синагогу в Махачкале.
По словам председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, Котельников служил более 40 лет. Глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев уточнял, что «отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло».
Региональное МВД после нападений на храмы объявило план «Перехват». Телеграм-канал Mash в 19:12 сообщил, что силовики оцепили Махачкалу и Дербент на въезд и выезд. Тогда же в сети появились кадры горящих церквей и синагог. В районе 20:20 в Дагестане был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Синагога Келе-Нумаз в дагестанском Дербенте расположена в центральной части города, на улице Таги-Заде. Она была основана еще в 1914 году и неоднократно перестраивалась. Неподалеку от синагоги расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1899 году. Считается единственным сохранившимся православным храмом в городе.
В Махачкале синагога, которую подожгли боевики, также расположена в центральной части города на улице Ермошкина. Свято-Успенский православный собор расположен в Кировском районе Махачкалы, примерно в 7 км к северу от синагоги. Он был возведен в 1906 году и является объектом культурного наследия народов России.
Около 19:50 НАК сообщил о ликвидации двух боевиков в Махачкале. Тогда же в Сети появилось видео с задержанием еще двоих преступников на городском пляже. СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).
В то же время источник «Интерфакса» в правоохранительных органах республики сообщил, что боевики, ответственные за теракты в Дербенте, заблокированы в одном из зданий около ресторана «Хаял» — он расположен примерно в 500 м от Покровской церкви. В 21:20 корреспондент ТАСС сообщил, что центральная часть города обесточена, там продолжаются боестолкновения. В 22:06 RT опубликовал видео с задержанием еще одного террориста в Дербенте.
В Махачкале к 21:00 бои продолжались возле церкви. При этом в полиции опровергли информацию местных телеграм-каналов о том, что в храме могли находиться заложники. В МВД уточнили, что внутри помещения церкви закрылись 19 человек «с целью собственной безопасности». В 22:13 видео с тем, как силовики выводят этих людей из здания, опубликовал SHOT.
В муфтияте республики в районе 21:10 сообщили, что в Дагестане в ходе нападения боевиков на Махачкалу и Дербент погибли девять человек, семь из которых — силовики. Около 22:30 МВД сообщило, что в бою в Дербенте получил тяжелое ранение начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Позднее он скончался.
Собеседник в правоохранительных органах Дагестана рассказал РБК о том, что, по одной из версий, нападавшие могут иметь отношение к международным террористическим организациям. В Дагестан в ближайшее время вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.
В районе 22:00 УМВД Дагестана сообщило о перестрелке с боевиками в районе дагестанского села Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента. В село «для выполнения боевого задания» направились силовики, уточнили в ведомстве.
Как сообщил источник РБК в силовых структурах, там задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Два его сына были опознаны среди нападавших террористов.
В районе 23:00 в УМВД сообщили, что в Махачкале в результате перестрелки с террористами 16 человек доставлены в больницу, среди них 13 полицейских и трое гражданских. Тогда же НАК сообщил о завершении активной фазы контртеррористической операции в Дербенте и ликвидации еще двух боевиков.
Реакция властей
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал главными целями боевиков желание посеять панику и страх. В настоящее время, по его словам, в республике объявлен план «Перехват» и создан оперативный штаб, личности нападавших устанавливаются. «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся! Призываю всех сохранять спокойствие», — заявил Меликов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал инцидент в Махачкале и Дербенте «подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями». «Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Я уверен, что дагестанские силовики найдут каждого виновного и заставят террористов понести заслуженное наказание», — отметил глава республики.
Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка назвал атаки в Дагестане попыткой расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе. «Этот бесчеловечный акт в очередной раз подтвердил: для тех, кто пытается расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе в целом, нет ничего святого», — написал он в телеграм-канале. Чайка отметил, что такие люди «пойдут на все, чтобы дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир на нашей земле».
Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев также раскритиковал действия боевиков, отметив, что настоящие мусульмане никогда не стали бы проявлять агрессию в отношении невинных и безоружных людей. «Пролитие крови тех, кто молятся в своих храмах — это абсолютно чуждый Исламу кровавый акт безумия! Эти нападения именно в дни церковных служений имели место и прежде в других храмах Кавказа. Радикалы хотят всеми силами столкнуть нас лбами и сжечь межконфессиональные мосты. Но, им этого не удастся», — подчеркнул он.
Уполномоченным по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что террористы понесут заслуженное наказание. «Цель террористов очевидна — запугать и разобщить народы России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь», — написала она в телеграм-канале.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится об упокоении погибшего во время нападения террористов в Дагестане отца Николая Котельникова и других жертв, сообщил Легойда. «Нападения на священнослужителей или культовые сооружения, представителям какой бы религии они ни принадлежали, не имеют оправдания», — написал председатель Синодального отдела РПЦ в телеграм-канале.
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал общины по всей стране сохранять спокойствие и не реагировать на провокации на фоне терактов в Дагестане. «В данную минуту в Дагестане разворачиваются трагические события. В первую очередь, хочется призвать общины по всей стране сохранять спокойствие и не реагировать на провокации, которые может повлечь случившийся теракт. Просим правоохранительные органы усилить меры безопасности религиозных объектов», — приводит пресс-служба ФЕОР слова раввина.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что правоохранители усилили меры защиты безопасности в регионе в связи с событиями в Дагестане. «Обстановка в Ставропольском крае спокойная. С учетом ситуации у соседей правоохранительные органы принимают дополнительные меры для защиты общественной безопасности и правопорядка в нашем регионе», — написал он в своем телеграм-канале.
«В связи со сложившейся в республике ситуацией просим вас не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Ситуация полностью находится под контролем у правоохранительных органов», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомстве.
Минэкономразвития также рекомендовало отелям и турбизнесу не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан. «Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан, и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан, в связи с последними событиями», — говорится в сообщении ведомства.