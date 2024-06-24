Нападение террористов в Дагестане. Главное

Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка назвал атаки в Дагестане попыткой расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе. «Этот бесчеловечный акт в очередной раз подтвердил: для тех, кто пытается расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе в целом, нет ничего святого», — написал он в телеграм-канале. Чайка отметил, что такие люди «пойдут на все, чтобы дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир на нашей земле».