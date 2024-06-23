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В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся там от боевиков

МАХАЧКАЛА, 23 июн — РИА Новости. Люди, укрывавшиеся в церкви в Махачкале от террористов, выведены, сообщили РИА Новости в МВД региона. Ранее сообщалось, что 19 человек закрылись внутри церкви для собственной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

«Людей вывели из церкви», — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье «теракт». В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.

В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.