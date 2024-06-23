В Махачкале перекрыли выезды из города

В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье «теракт». В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.