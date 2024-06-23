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В Махачкале перекрыли выезды из города

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками, сообщники боевиков могут попытаться покинуть город, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Источник: РИА "Новости"

«Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками. По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город», — написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье «теракт». В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.

В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.