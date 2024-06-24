Хуситы заявили об атаке на два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило о том, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.