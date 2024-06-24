Хуситы заявили об атаке на два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане

По его словам, балкер Transworld Navigator был атакован надводным безэкипажным катером, в результате чего «судно получило прямое попадание». Как утверждает Сариа, танкер Stolt Sequoia подвергся удару крылатых ракет. «Оба судна стали мишенями, поскольку владеющие ими компании нарушили запрет на проход в порты оккупированной Палестины», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Представитель движения также заявил, что «операции йеменских вооруженных сил привели к выводу американского авианосца Eisenhower из Красного моря». Ранее хуситы трижды сообщали об ударах по авианосцу Dwight Eisenhower, последний раз — 22 июня. В тот же день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Dwight Eisenhower покинул Красное море, его сменит авианосец Theodore Roosevelt, находящийся в Индо-Тихоокеанском регионе.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило о том, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в Йемене.