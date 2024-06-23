Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151

Ранее сообщалось, что ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей). Погибли четыре человека.
«По информации на 21.00 погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.