В Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и полицию

Первые сообщения о террористических атаках в Махачкале и Дербенте стали поступать после шести часов вечера в воскресенье. На выложенных в сеть видео были слышны звуки стрельбы и взрывы, виден дым от начавшихся пожаров в махачкалинской церкви и синагоге в Дербенте.
По распространенной чуть позже информации из дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18:00 в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь.
В первые минуты сообщалось об одном погибшем сотруднике полиции и одном раненом. По подразделениям силовиков были разосланы ориентировки — сначала разыскивался белый Volkswagen Polo с госномером с цифрами 921, а чуть позже — черная «Веста» с госномером Н 075 УТ 05.
Вскоре в сети появились снятые местными жителями кадры двух стреляющих террористов. Они открыто передвигались по одной из улиц после нападения на сотрудников полиции. У одного из стрелявших была американская штурмовая винтовка AR-15 с оптикой, пояснил «Ъ» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось позднее, это были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Их силовики выследили и уничтожили первыми. После этого правоохранители отправились домой к самому чиновнику и по пути, по предварительным данным, были обстреляны, один полицейский получил ранение. Тем не менее силовики провели осмотр дома Магомеда Омарова и опросили его. Появившуюся в соцсетях информацию о его задержании источник «Ъ» назвал преждевременной.
Тем временем боевики подожгли синагогу, а в дербентском православном храме сначала застрелили сторожа, а затем расправились с настоятелем — отцом Николаем.
В махачкалинском храме жертв удалось избежать: около двух десятков человек, служители и прихожане, услышав стрельбу, успели забаррикадироваться.
Террористы не успели до них добраться, когда на место событий прибыли силовики. Перестрелка у храма продолжалась длительное время, в конце концов нападавшие отступили и укрылись в доме поблизости. Перестрелка продолжалась до ночи, причем само здание загорелось.
Также до ночи продолжалась операция против боевиков в Дербенте. В ходе нее смертельное ранение получил начальник отдела полиции города Дагестанские Огни Мавлудин Хидирнабиев, приехавший помочь коллегам. Здесь часть боевиков также укрылась в доме рядом с рестораном «Хаял», отстреливаясь от правоохранителей. Те в ходе операции задействовали бронетехнику. Национальный антитеррористический комитет объявил режим контртеррористической операции на всей территории Дагестана.
Следственный комитет России по факту произошедшего в Дагестане возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
Случившееся в Дербенте и Махачкале глава республики Сергей Меликов назвал попыткой дестабилизации общественной ситуации. «Создан оперативный штаб, — сообщил он, — все необходимые решения будут приниматься оперативно в интересах безопасности жителей республики. Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» Нападение на храмы подтвердило, что для тех, кто пытается расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе в целом, нет ничего святого, заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
Осудили нападение в дагестанских городах и представители различных конфессий.
«Эти нападения именно в дни церковных служений имели место и прежде в других храмах Кавказа. Радикалы хотят всеми силами столкнуть нас лбами и сжечь межконфессиональные мосты. Но им это не удастся. Мы верно хранили традиции мира испокон веков, и такого не было и не будет, чтобы мусульмане нападали на представителей других конфессий», — заявил муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев.
«Духовное управление мусульман Российской Федерации категорически осуждает нападение на церкви и синагогу, а также атаку на иные объекты в Республике Дагестан. Оцениваем эти действия и исключительно как проявление беззакония, неверия и преступления черты, обозначенной Всевышним Аллахом. Напавшие на религиозные храмы беззаконники пошли против Его воли и нарушили Его законы», — заявили «Ъ» в организации.
«Все это не укладывается в голове, но мы видим, что, к сожалению, есть силы, которые не хотят, чтобы мы жили в мире. Страшно то, что произошло в церкви, что произошло в синагоге. Но надеюсь, что власти будут принимать уже серьезные меры, потому что этот регион всегда был проблемный — достаточно вспомнить инцидент в 2023 году в аэропорту Махачкалы», — сказал «Ъ» главный раввин России Берл Лазар. Напомним, 29 октября прошлого года сотни агрессивно настроенных молодых людей устроили беспорядки на территории махачкалинского аэропорта Уйташ. Поводом стал прилет в Дагестан лайнера авиакомпании Red Wings из Тель-Авива.