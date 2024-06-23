В Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и полицию

Вскоре в сети появились снятые местными жителями кадры двух стреляющих террористов. Они открыто передвигались по одной из улиц после нападения на сотрудников полиции. У одного из стрелявших была американская штурмовая винтовка AR-15 с оптикой, пояснил «Ъ» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось позднее, это были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Их силовики выследили и уничтожили первыми. После этого правоохранители отправились домой к самому чиновнику и по пути, по предварительным данным, были обстреляны, один полицейский получил ранение. Тем не менее силовики провели осмотр дома Магомеда Омарова и опросили его. Появившуюся в соцсетях информацию о его задержании источник «Ъ» назвал преждевременной.