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В Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и полицию

Террористическим атакам в воскресенье вечером подверглись сразу два дагестанских города. В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли десять человек — восемь сотрудников правоохранительных органов, настоятель и сторож дербентского храма. Еще 25 человек получили ранения и травмы. К вечеру удалось ликвидировать четверых нападавших, среди них оказались сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Еще нескольких участников нападения задержали, операция по поимке остальных продолжалась ночью. Представители разных конфессий осудили нападавших.

Источник: РИА "Новости"

Первые сообщения о террористических атаках в Махачкале и Дербенте стали поступать после шести часов вечера в воскресенье. На выложенных в сеть видео были слышны звуки стрельбы и взрывы, виден дым от начавшихся пожаров в махачкалинской церкви и синагоге в Дербенте.

По распространенной чуть позже информации из дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18:00 в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь.

В первые минуты сообщалось об одном погибшем сотруднике полиции и одном раненом. По подразделениям силовиков были разосланы ориентировки — сначала разыскивался белый Volkswagen Polo с госномером с цифрами 921, а чуть позже — черная «Веста» с госномером Н 075 УТ 05.

Вскоре в сети появились снятые местными жителями кадры двух стреляющих террористов. Они открыто передвигались по одной из улиц после нападения на сотрудников полиции. У одного из стрелявших была американская штурмовая винтовка AR-15 с оптикой, пояснил «Ъ» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось позднее, это были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Их силовики выследили и уничтожили первыми. После этого правоохранители отправились домой к самому чиновнику и по пути, по предварительным данным, были обстреляны, один полицейский получил ранение. Тем не менее силовики провели осмотр дома Магомеда Омарова и опросили его. Появившуюся в соцсетях информацию о его задержании источник «Ъ» назвал преждевременной.

Тем временем боевики подожгли синагогу, а в дербентском православном храме сначала застрелили сторожа, а затем расправились с настоятелем — отцом Николаем.

В махачкалинском храме жертв удалось избежать: около двух десятков человек, служители и прихожане, услышав стрельбу, успели забаррикадироваться.

Террористы не успели до них добраться, когда на место событий прибыли силовики. Перестрелка у храма продолжалась длительное время, в конце концов нападавшие отступили и укрылись в доме поблизости. Перестрелка продолжалась до ночи, причем само здание загорелось.

Также до ночи продолжалась операция против боевиков в Дербенте. В ходе нее смертельное ранение получил начальник отдела полиции города Дагестанские Огни Мавлудин Хидирнабиев, приехавший помочь коллегам. Здесь часть боевиков также укрылась в доме рядом с рестораном «Хаял», отстреливаясь от правоохранителей. Те в ходе операции задействовали бронетехнику. Национальный антитеррористический комитет объявил режим контртеррористической операции на всей территории Дагестана.

Следственный комитет России по факту произошедшего в Дагестане возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Случившееся в Дербенте и Махачкале глава республики Сергей Меликов назвал попыткой дестабилизации общественной ситуации. «Создан оперативный штаб, — сообщил он, — все необходимые решения будут приниматься оперативно в интересах безопасности жителей республики. Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» Нападение на храмы подтвердило, что для тех, кто пытается расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе в целом, нет ничего святого, заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Осудили нападение в дагестанских городах и представители различных конфессий.

«Эти нападения именно в дни церковных служений имели место и прежде в других храмах Кавказа. Радикалы хотят всеми силами столкнуть нас лбами и сжечь межконфессиональные мосты. Но им это не удастся. Мы верно хранили традиции мира испокон веков, и такого не было и не будет, чтобы мусульмане нападали на представителей других конфессий», — заявил муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев.

«Духовное управление мусульман Российской Федерации категорически осуждает нападение на церкви и синагогу, а также атаку на иные объекты в Республике Дагестан. Оцениваем эти действия и исключительно как проявление беззакония, неверия и преступления черты, обозначенной Всевышним Аллахом. Напавшие на религиозные храмы беззаконники пошли против Его воли и нарушили Его законы», — заявили «Ъ» в организации.

«Все это не укладывается в голове, но мы видим, что, к сожалению, есть силы, которые не хотят, чтобы мы жили в мире. Страшно то, что произошло в церкви, что произошло в синагоге. Но надеюсь, что власти будут принимать уже серьезные меры, потому что этот регион всегда был проблемный — достаточно вспомнить инцидент в 2023 году в аэропорту Махачкалы», — сказал «Ъ» главный раввин России Берл Лазар. Напомним, 29 октября прошлого года сотни агрессивно настроенных молодых людей устроили беспорядки на территории махачкалинского аэропорта Уйташ. Поводом стал прилет в Дагестан лайнера авиакомпании Red Wings из Тель-Авива.