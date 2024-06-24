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В Дагестане уничтожили по меньшей мере шесть боевиков

МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. По меньшей мере шесть боевиков уничтожены в Дагестане, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики.

Источник: РИА "Новости"

«На территории региона уничтожены как минимум шестеро террористов», — сказал собеседник агентства.

В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье «теракт». В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских.

В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.