Еврейский конгресс потребовал жестких мер против боевиков в Дагестане

В октябре прошлого года после прилета самолета из Израиля толпа ворвалась в здание аэропорта Махачкалы: люди ломали двери, врывались в служебные помещения, поднялись на крышу терминала и вышли на взлетное поле. Местные жители решили, что на самолете из Тель-Авива прилетают израильские беженцы, которые будут жить в Дагестане, писала Би-би-си. Беспорядки произошли на фоне обострения конфликта в секторе Газа.