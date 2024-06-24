В деле Евгения Новицкого новые фигуранты, а общий ущерб составляет 8,8 млрд рублей

По данным источников «Ъ», 58-летний председатель совета директоров, гендиректор и основной бенефициар группы «Русские фонды» Сергей Васильев и его деловой партнер 57-летний Константин Бейрит были задержаны правоохранителями в субботу, 22 июня, после чего обоих доставили для допроса в качестве подозреваемых в ГУ МВД по Москве. Господ Васильева и Бейрита следствие заподозрило в причастности к особо крупному мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УКУ РФ), которое ранее инкриминировали Евгению Новицкому.
Правоохранители предполагают, все трое бизнесменов состояли в преступном сговоре, когда господа Васильев и Бейрит в 2016 году продали господину Новицкому НПФ «Первый национальный пенсионный фонд», из которого впоследствии было выведено 3 млрд 213 млн руб. Ожидается, что в ближайшее время следствие определится со статусом новых фигурантов, после чего станет ясно, какую меру пресечения им могут избирать. Последний вопрос может быть решен уже в понедельник.
Евгений Новицкий, гендиректор УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олег Мезенцев и экс-директор брокерской компании, входившей в ГК «Паллада», Ольга Илларионова, как ранее рассказывал «Ъ», были задержаны на минувшей неделе. Всем троим предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, до десяти лет колонии). Тверской суд Москвы 21 июня отправил господ Новицкого и Илларионову под домашний арест, а господина Мезенцева — под стражу. Причиной для избрания последнему столь суровой меры пресечения, как удалось узнать «Ъ», стало наличие у него гражданства двух стран — России и Украины.
По версии следствия, «не позднее 26 мая 2014 года» Новицкий, Мезенцев и Илларионова, «действуя в составе группы лиц по предварительному сговору», совместно с неустановленными лицами, в том числе из числа руководителей и сотрудников принадлежавшего господину Новицкому НПФ «Уральский финансовый дом» и управляющей компании — ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент», разработали преступный план, который, однако, реализовали лишь спустя 3,5 года — «не позднее 22 ноября 2018 года». В соответствии с ним за счет средств негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД» на Московской бирже были приобретены заведомо неликвидные облигации подконтрольных неустановленным лицам ООО «УНГП-Финанс» и ООО «Дельта-Финанс». На их покупку было потрачено 245,2 млн и 119,1 млн руб. соответственно. В действительности, как полагает следствие, ценные бумаги ничего не стоили — их рыночная цена на момент покупки, говорится в деле, составляла «00 рублей». ГСУ ГУ МВД по Москве пришло к выводу, что таким образом у НПФ «Урал ФД», который был расположен в Перми и имел офис в Москве, было украдено 364 млн 454 тыс. руб.
Как сообщили источники «Ъ», в уголовном деле есть и другие аналогичные эпизоды. В частности, по версии следствия, таким же образом были выведены денежные средства еще пяти негосударственных пенсионных фондов: Торгово-промышленного пенсионного фонда (697,7 млн руб.), фонда «Церих» (605,2 млн руб.), «Мечел-фонда» (3,378 млрд руб.), НПФ металлургов (598,4 млн руб.), а также Первого национального пенсионного фонда (3,213 млрд руб.). Таким образом, общую сумму похищенного следствие оценивает в 8 млрд 857 млн 481 тыс. руб. Отметим, что все НПФ были лишены лицензии и обанкрочены. Потерпевшей стороной по делу проходит их правопреемник — Агентство по страхованию вкладов.
Центробанк в июне 2016 года аннулировал лицензии у компаний, которые входили в пенсионный бизнес господина Новицкого или обслуживали его, — НПФ «Первый национальный», «Мечел-фонд», НПФ металлургов, «Церих», «Уральский финансовый дом» и УК «Паллада Эссет Менеджмент». Тогда же гендиректору УК Олегу Мезенцеву аннулировали квалификационный аттестат на осуществление профессиональной деятельности. В то время совокупные активы шести фондов Евгения Новицкого (в тот момент лицензия еще не была отозвана у НПФ Торгово-промышленной палаты) оценивались в 31,1 млрд руб.
Тогда же стало известно, что ИГ «Русские фонды» решила выйти из пенсионного бизнеса. Возможным покупателем Первого национального негосударственного пенсионного фонда назывался Евгений Новицкий. Получить комментарий его защиты «Ъ» не удалось. По данным источника издания, он и другие фигуранты вину в хищениях отрицают. Также отвергают свою причастность к совершению каких-либо противоправных деяний и господа Васильев и Бейрит.