В Ростовской области нейтрализовали три беспилотника ВСУ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Один дрон сбит, еще два подавлены ПВО в Ростовской области, обломки упали на территории промышленного предприятия, предварительно, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев.
«В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку. Один БПЛА сбит, еще два подавлено средствами ПВО. Обломки дронов упали на территории промпредприятия. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются оперативными службами», — написал он в Telegram-канале.