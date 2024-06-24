В Ростовской области нейтрализовали три беспилотника ВСУ

«В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку. Один БПЛА сбит, еще два подавлено средствами ПВО. Обломки дронов упали на территории промпредприятия. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются оперативными службами», — написал он в Telegram-канале.