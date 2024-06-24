Меликов: жертвами терактов в Дагестане стали более 15 полицейских

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», — сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Кроме того, добавил Меликов, погибли несколько гражданских лиц. В республике 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
Как отметил Меликов, ситуация в республике контролируется органами госвласти и правоохранителями. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек», добавил он.
Вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.
В республике ввели режим контртеррористической операции. Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье «Теракт».
Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. По информации Меликова, ликвидированы шесть бандитов.
Источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам.