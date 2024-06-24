Дальнереченск готовится к возможной эвакуации из-за паводка

Власти Дальнереченска призывают граждан готовиться к возможной эвакуации из-за прибывающей воды. Согласно последним данным, уровень воды в реках региона продолжает расти. На 24 июня в 7 утра зафиксировано повышение: в реке Белая речка на 10 см, в Большой Уссурке в пределах города на 9 см, в реке Уссури в районе Графское на 18 см, в районе ЛДК на 7 см, а в реке Лазо (Дегтярка) на 20 см.
На территории Крупозавода у реки Белая активно функционируют три насосные станции высокой мощности и одна пожарная станция. В районе ЛДК на улице Пограничной работают две насосные станции, а в Каменушке введена в эксплуатацию станция высокой мощности и пожарная станция. Процесс откачки воды ведется также на Красной, 10 и на улице Полевой. На территории Мясокомбината силы МЧС занимаются укреплением земляных насыпей.
Спасательные службы оказали помощь жителям улицы Южной, помогая поднять мебель в их домах. Ожидается, что 24 июня уровень воды достигнет пиковых значений, после чего предполагается его стабилизация или снижение.
В городе активно действует команда спасателей, а также круглосуточно работает единая диспетчерская служба администрации Дальнереченска. Контактные номера для связи: 84235632319 и 89020500577.
По информации местной администрации, для граждан, проживающих вблизи водоемов и рек, организованы пункты временного размещения на базе местных школ. Жителям рекомендуется заблаговременно подготовиться к возможной эвакуации, собрав необходимые документы, медикаменты и личные вещи.