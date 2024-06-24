Дальнереченск готовится к возможной эвакуации из-за паводка

Власти Дальнереченска призывают граждан готовиться к возможной эвакуации из-за прибывающей воды. Согласно последним данным, уровень воды в реках региона продолжает расти. На 24 июня в 7 утра зафиксировано повышение: в реке Белая речка на 10 см, в Большой Уссурке в пределах города на 9 см, в реке Уссури в районе Графское на 18 см, в районе ЛДК на 7 см, а в реке Лазо (Дегтярка) на 20 см.