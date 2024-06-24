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Электричка насмерть сбила бабушку под Красноярском

На остановочной платформе Рябинино Красноярской железной дороги 84-летняя женщина угодила под электропоезд.

Источник: Reuters

От полученных травм она умерла на месте.

Как рассказали в транспортной полиции, трагедия произошла вечером 23 июня.

Установлено, что жительница Красноярска переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом.

«Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи», — рассказали в полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

несчастный случай