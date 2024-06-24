Электричка насмерть сбила бабушку под Красноярском

От полученных травм она умерла на месте.
Как рассказали в транспортной полиции, трагедия произошла вечером 23 июня.
Установлено, что жительница Красноярска переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом.
«Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи», — рассказали в полиции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.