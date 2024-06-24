В Калининском районе в аварии погиб новосибирец после столкновения с деревом

В Калининском районе смертельное ДТП: 37-летний водитель машины «Субару Форестер» наехал на дерево, после чего автомобиль опрокинулся. По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, мужчина погиб на месте.
— 23 июня в 22:30 водитель двигался по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Объединения, но в пути следования напротив дома № 94 к210 совершил наезд на препятствие с последующим наездом на дерево, — уточнили в пресс-службе.
Препятствием оказался бордюр. В результате аварии автомобиль опрокинулся, а мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
— На месте работает наряд ДПС, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — добавили в Госавтоинспекции.