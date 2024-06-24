Операторы FVP-дронов группировки войск «Восток» уничтожили танк Leopard

«Поразил, под башню залетел, танк загорелся… С одного заряда уничтожил. Так что, скорее всего, БК (боекомплект. — Ред.) сдетонировал», — рассказал Вал. Как указали в военном ведомстве, за одну смену бойцы ВС РФ смогли поразить два вражеских опорных пункта и пулеметную огневую точку. Взвод ударных FVP-дронов продолжит поддерживать морскую пехоту в Донецкой Народной Республике (ДНР) после пополнения боекомплектов, добавили в Минобороны.