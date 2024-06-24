Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

«Сегодня с командиром утром на КП получили задачу непосредственно перед вылетом по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика цель поражена на все 100%. Вернулись домой, живы здоровы», — рассказал командир вертолета Олег.