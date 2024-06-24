Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Север”», — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
«Сегодня с командиром утром на КП получили задачу непосредственно перед вылетом по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика цель поражена на все 100%. Вернулись домой, живы здоровы», — рассказал командир вертолета Олег.
Минобороны также показало видеоролик с подготовкой вертолета на аэродроме, полетом и нанесением удара, в ролике также видно, как Ка-52М после выполнения задания возвращается на аэродром.