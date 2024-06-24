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В Приморье задержали наркоторговцев с крупной партией «синтетики»

Мужчина и женщина в Уссурийске пытались продать наркотики через закладки.

Источник: ГУ МВД

Приморские полицейские задержали в Уссурийске мужчину и женщину, которые развозили по городу расфасованные синтетические наркотики, чтобы спрятать их в закладках. За попытку продать опасное вещество им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Сообщение о том, что водитель и пассажирка разъезжающей по городу Toyota Axio имеют при себе наркотики, получили сотрудники Госавтоинспекции. Выяснив местонахождение машины, сотрудники ГАИ и подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали ее.

В автомобиле находились 36-летний мужчина и 28-летняя женщина — жители Арсеньева. Как выяснилось, оба они уже имели судимости. При них обнаружили 59 пакетиков, обернутых изолентой, еще один сверток оказался спрятан в пачку сигарет.

Задержанные не стали отпираться и рассказали, что в свертках находятся наркотики, которые они собирались спрятать в закладках на территории города, чтобы потом дистанционно продать их.

Экспертиза подтвердила, что в свертках находится синтетический наркотик массой 16 граммов. Это считается крупным размером.

На наркодилеров завели уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление им грозит до 20 лет лишения свободы. Пока что задержанных отправили в СИЗО.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье осудили банду, которая пыталась продать через закладки почти десять килограммов синтетических и растительных наркотиков.