В Приморье задержали наркоторговцев с крупной партией «синтетики»

Приморские полицейские задержали в Уссурийске мужчину и женщину, которые развозили по городу расфасованные синтетические наркотики, чтобы спрятать их в закладках. За попытку продать опасное вещество им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.