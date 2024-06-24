4 человека погибло и 55 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю

В ГАИ отметили, что больше всего дорожно-транспортных происшествий произошло из-за неправильного расположения машины на дороге — 8 случаев, 7 раз водители выехали на встречку, в пяти случаях автомобилисты превысили скорость, в 3 — неправильно перестраивались на дороге и в 2 случаях автомобилисты не пропустили пешеходов. Также 21 ДТП произошло из-за плохого состояния дорог. Напомним, что с 10 по 16 июня в регионе было зафиксировано 49 аварий, которые унесли жизни шести человек, 57 получили травмы различной степени тяжести. В том числе 10 несовершеннолетних.