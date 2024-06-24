Больше недели в Хабаровском крае ищут пропавшего вахтовика

Больше недели в Тугуро-Чумиканском районе ищут пропавшего вахтовика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
40-летний мужчина покинул вахтовый поселок 15 июня и ушел в лес в районе мыса Манорский. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.
23 июня в Тугуро-Чумиканский район вылетел вертолет МИ-8 со спасателями и полицейскими на борту.
Всего за минувшие сутки специалисты с вертолета осмотрели 8 квадратных километров территории, прилегающей к мысу Манорский. Поиски результата не дали и будут продолжены.