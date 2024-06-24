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Больше недели в Хабаровском крае ищут пропавшего вахтовика

Поиски результата не дали и будут продолжены.

Источник: МЧС РФ

Больше недели в Тугуро-Чумиканском районе ищут пропавшего вахтовика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

40-летний мужчина покинул вахтовый поселок 15 июня и ушел в лес в районе мыса Манорский. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

23 июня в Тугуро-Чумиканский район вылетел вертолет МИ-8 со спасателями и полицейскими на борту.

Всего за минувшие сутки специалисты с вертолета осмотрели 8 квадратных километров территории, прилегающей к мысу Манорский. Поиски результата не дали и будут продолжены.

МЧС