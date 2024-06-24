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В Абхазии возбудили уголовное дело после перестрелки на границе с Россией

СУХУМ, 24 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту перестрелки на КПП «Псоу» по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района Абхазии.

Источник: © РИА Новости

«Уголовное дело заведено по статьям 117 “Незаконное хранение и перевозка оружия” и 99, часть вторая — “Убийство”. Расследованием занимается прокуратура Гагрского района», — сообщили в прокуратуре.

Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным МВД, пострадали трое граждан Абхазии, включая одну несовершеннолетнюю, еще один человек погиб.

Министр внутренних дел республики Роберт Киут подчеркнул в беседе с РИА Новости, что все участники конфликта — граждане Абхазии. Причастных к инциденту разыскивают.