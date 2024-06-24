В Абхазии возбудили уголовное дело после перестрелки на границе с Россией

СУХУМ, 24 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту перестрелки на КПП «Псоу» по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района Абхазии.