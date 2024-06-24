В Абхазии возбудили уголовное дело после перестрелки на границе с Россией

«Уголовное дело заведено по статьям 117 “Незаконное хранение и перевозка оружия” и 99, часть вторая — “Убийство”. Расследованием занимается прокуратура Гагрского района», — сообщили в прокуратуре.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным МВД, пострадали трое граждан Абхазии, включая одну несовершеннолетнюю, еще один человек погиб.
Министр внутренних дел республики Роберт Киут подчеркнул в беседе с РИА Новости, что все участники конфликта — граждане Абхазии. Причастных к инциденту разыскивают.