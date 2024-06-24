В Перми ушла из СНТ и пропала без вести женщина в бордовом платье

Женщина в бордовом платье ушла из СНТ и пропала в Перми 13 июня, сообщил волонтёрский отряд «ПрикамьеПоиск».
«Вера Тиунова нуждается в медицинской помощи. Это женщина 1951 года рождения. Из СНТ она ушла днём, около 15:00», — рассказали волонтёры.
Приметы: на вид 70−75 лет, рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, седые длинные волосы, собранные в пучок, серо-голубые глаза.
Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам: 89223456702 или 112.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Прикамье ищут 56-летнего мужчину, который ушёл из дома в Лысьве 12 июня и исчез. Это Владимир Колодкин. Он живёт на улице Восточной. Был одет в серую ветровку и синие штаны.