В Перми ушла из СНТ и пропала без вести женщина в бордовом платье

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Прикамье ищут 56-летнего мужчину, который ушёл из дома в Лысьве 12 июня и исчез. Это Владимир Колодкин. Он живёт на улице Восточной. Был одет в серую ветровку и синие штаны.