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В приморском Лесозаводске перекрыли шлюз из-за подъёма реки Уссури

Жителей просят очистить водопропускные каналы на участках.

Источник: Соцсети

Шлюз на дамбе «Кондраши» по левому берегу реки Уссури перекрыли 23 июня из-за подъёма уровня воды, сообщили в администрации Лесозаводска.

Жителей левобережья предупредили, что нужно расчистить водопропускные каналы на придомовых участках. Их следует освободить от хлама и растительности, чтобы дождевые воды свободно стекали в центральные водостоки.

Когда уровень воды в Уссури снизится, шлюз откроют для сброса воды с центральных водоотводных каналов.

Напомним, северные районы Приморского края продолжают страдать от серьёзного паводка.