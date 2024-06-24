В приморском Лесозаводске перекрыли шлюз из-за подъёма реки Уссури

Шлюз на дамбе «Кондраши» по левому берегу реки Уссури перекрыли 23 июня из-за подъёма уровня воды, сообщили в администрации Лесозаводска.
Жителей левобережья предупредили, что нужно расчистить водопропускные каналы на придомовых участках. Их следует освободить от хлама и растительности, чтобы дождевые воды свободно стекали в центральные водостоки.
Когда уровень воды в Уссури снизится, шлюз откроют для сброса воды с центральных водоотводных каналов.
Напомним, северные районы Приморского края продолжают страдать от серьёзного паводка.