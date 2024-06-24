Искусственный интеллект из Анапы распознал в омиче алкограбителя

В минувшее воскресенье, 23 июня 2024 года, в правоохранительных органах города Анапа сообщили о работе интеллектуальной системы «Купол» над вычислением вора, якобы вынесшего из местного магазина алкоголя на сумму свыше 10 тысяч рублей. Искусственный интеллект опознал как преступника гостя курорта родом из Омской области.
Уточняется, что на скорости задержания подозреваемого сказалась работа камер видеонаблюдения торговой точки, информация с которых и стала изначальным «источником» для «Купола». Сопоставив кадры, интеллектуальная система «направила» стражей порядка к месту актуального пребывания омича.
«Имеющееся с камер наблюдения магазина изображение злоумышленника было загружено в систему “Купол” и спустя короткое время мужчина был обнаружен на набережной города-курорта», — пояснили в местных органах правопорядка.
Обозначено, что омич стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Позиция гражданина в связи с выдвинутыми обвинениями не приводится. Судьба якобы похищенного алкоголя, как и его точные объемы, также не раскрывается.