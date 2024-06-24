Грузовой поезд снес легковой автомобиль на переезде под Челябинском

Сообщается, что все произошло ночью 24 июня.
«Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом на участке Потанино — Козырево. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в комментарии пресс-центра ЮУЖД.
Пострадавших и схода подвижного состава нет. Автолюбитель с места скрылся. На движение других поездов происшествие не повлияло.
Южно-Уральская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей.