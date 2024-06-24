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Грузовой поезд снес легковой автомобиль на переезде под Челябинском

Выезд легкового автомобиля на железнодорожные пути стал причиной дорожно-транспортного происшествия под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло ночью 24 июня.

«Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом на участке Потанино — Козырево. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в комментарии пресс-центра ЮУЖД.

Пострадавших и схода подвижного состава нет. Автолюбитель с места скрылся. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей.