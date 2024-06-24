Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шелехове будут судить женщин, обналичивших и потративших маткапитал

В Шелехове на рассмотрения суда прокуратурой передано в суд уголовное о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Обвиняемые — две местные жительницы, обналичившие и истратившие на свои «хотелки» материнский капитал, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Прокуратура Иркутской области

«Женщины предоставили в отделение социального фонда фиктивные сведения о приобретении на средства материнского капитала несуществующего жилого дома на земельном участке, расположенном в Шелеховском районе. После предоставления полного пакета документов, содержащего недостоверные сведения о якобы улучшении жилищных условий, на счет одной из обвиняемых из федерального бюджета были перечислены денежные средства на сумму более 616 тысяч рублей», — рассказала и пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Получив деньги, дамы сразу забыли о том, что детям одной из них нужно улучшить жилищные условия, и принялись легко тратить их на непредусмотренные законом цели.

Как разъяснили в надзорном ведомстве, теперь им придется отвечать за свою «хитрость». Максимально им светит срок до шести лет лишения свободы. Ну и, конечно, государственные деньги придется вернуть.