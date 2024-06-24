В Ангарске осужден мужчина, «случайно» убивший жену

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, 51-лентнего житель Мегета судили по статье об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»:
«7 ноября 2023 года он застал супругу спящей у своего знакомого, на почве ревности ударил её бутылкой по голове».
Разбудив таким образом жену, он вместе с ней вернулся домой. Но негодование ее поступком было столь сильным, что муж продолжил избивать изменницу, нимало не смущаясь присутствием малолетнего ребенка.
«С полученными травмами 44-летняя потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение, от которых спустя непродолжительное время скончалась».
В суде мужчина вину свою в совершенном преступлении признал. Но снисхождения не получил.