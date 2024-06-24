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В Ангарске осужден мужчина, «случайно» убивший жену

Суд в Ангарске приговорил к восьми годам колонии строгого режима мужчину, из ревности забившему до смерти жену, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, 51-лентнего житель Мегета судили по статье об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»:

«7 ноября 2023 года он застал супругу спящей у своего знакомого, на почве ревности ударил её бутылкой по голове».

Разбудив таким образом жену, он вместе с ней вернулся домой. Но негодование ее поступком было столь сильным, что муж продолжил избивать изменницу, нимало не смущаясь присутствием малолетнего ребенка.

«С полученными травмами 44-летняя потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение, от которых спустя непродолжительное время скончалась».

В суде мужчина вину свою в совершенном преступлении признал. Но снисхождения не получил.