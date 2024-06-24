Суд в США оправдал мужчину за убийство 47-летней давности

Кука осудили по обвинению в изнасиловании и убийстве 21-летней Линды Эдвардс в 1977 году, которая жила с ним по соседству. По делу прошли три судебных процесса: в 1979 году мужчину приговорили к смертной казни, но после приговор отменили; в 1992-м присяжные не смогли вынести единогласное решение; а в 1994-м Кука вновь приговорили к смертной казни.