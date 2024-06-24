В Челябинске ураган повалил деревья на припаркованные машины

Во время грозы 23 июня в Металлургическом районе Челябинска ураганным ветром повалило деревья. Некоторые из них упали на припаркованные авто. Об этом очевидцы рассказали в сообществе «Подслушано ЧМЗ».
Один из инцидентов произошёл во дворе дома на Шоссе Металлургов, 59. Там дерево буквально вырвало с корнем, и оно упало на капот припаркованной машины. Аналогичное ЧП случилось на улице Румянцева. Упавшее дерево разбило в автомобиле стекло.
Снимками упавших деревьев делятся и жители домов по улице 50-летия ВЛКСМ. А около дома № 5 на улице Комаровского рухнувший ствол едва не придавил мужчину. Челябинец бросил свою машину, когда разбушевалась гроза, и успел забежать в подъезд. Дерево свалилось через несколько секунд после этого.
Напомним, в Челябинске накануне прошёл мощный ливень. Затопило дороги, и машины ушли под воду. Досталось и общественному транспорту — в соцсетях очевидцы делятся кадрами «подтопленных» автобусных салонов.