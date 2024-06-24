В Челябинске ураган повалил деревья на припаркованные машины

Снимками упавших деревьев делятся и жители домов по улице 50-летия ВЛКСМ. А около дома № 5 на улице Комаровского рухнувший ствол едва не придавил мужчину. Челябинец бросил свою машину, когда разбушевалась гроза, и успел забежать в подъезд. Дерево свалилось через несколько секунд после этого.