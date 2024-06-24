В Башкирии без вести пропавшего 20-летнего парня нашли в поле

Ранее сообщалось, что молодой человек, нуждающийся в медицинской помощи, уехал из дома в селе Новосеменкино Белебеевского района покататься на велосипеде и не вернулся.
Как рассказали волонтеры группы поиска Башрегионспас, растерянного парня обнаружила в поле случайно проезжавшая мимо семейная пара. Они дали парню воды и дальше поехали по своим делам, не подозревая, что он мог потеряться.
Уже дома в одной из сельских групп женщина увидела ориентировку на поиск Игоря и набрала по указанному номеру телефона отряда, чтобы сообщить местонахождение парня. Однако остаться дома и ждать новостей супруги не смогли, чтобы не терять времени выехали сами на поиск Игоря, нашли его недалеко от места, где утром встретили, и привезли к себе домой, накормили. В телефоне Игоря нашли номер мамы и сообщили, где находится их сын.
Так, с помощью активной рассылки информации о пропаже удалось вернуть парня домой.