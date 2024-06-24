В Башкирии без вести пропавшего 20-летнего парня нашли в поле

Уже дома в одной из сельских групп женщина увидела ориентировку на поиск Игоря и набрала по указанному номеру телефона отряда, чтобы сообщить местонахождение парня. Однако остаться дома и ждать новостей супруги не смогли, чтобы не терять времени выехали сами на поиск Игоря, нашли его недалеко от места, где утром встретили, и привезли к себе домой, накормили. В телефоне Игоря нашли номер мамы и сообщили, где находится их сын.