Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего три дня назад в Иртыше

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, погибший отдыхал в необорудованном для купания месте в Железинском районе.
Ранее сообщалось, что с 21 июня в Павлодарской области ищут тело мужчины, который утонул во время купания в Иртыше.
24 июня в 05:30 силами ОСО ДЧС Павлодарской области найдено и извлечено из воды тело 32-летнего мужчины, который 21 июля утонул во время купания, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, погибший отдыхал в необорудованном для купания месте в Железинском районе.
Ранее сообщалось, что с 21 июня в Павлодарской области ищут тело мужчины, который утонул во время купания в Иртыше.