Приморца задержали за призывы к захвату государственной власти в России

Следственное отделение УФСБ России по Тихоокеанскому флоту возбудило уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Наказанием по этой статье может быть до 500 тысяч штрафа или заключение на срок от 2 до 5 лет. Если же призывы распространялись в интернете, то максимальный штраф составляет 1 млн рублей, лишение свободы — от 5 до 7 лет.