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Приморца задержали за призывы к захвату государственной власти в России

Он агитировал к этому жителей приграничья.

Источник: ФСБ

Жителя Приморского края задержали за публичные призывы к захвату действующей государственной власти, сообщили «АиФ — Приморье» в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по региону.

Мужчина призывал жителей приграничных населённых пунктов к свержению действующего конституционного строя и российской власти. Задержанием занимались совместно сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю и УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

Следственное отделение УФСБ России по Тихоокеанскому флоту возбудило уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Наказанием по этой статье может быть до 500 тысяч штрафа или заключение на срок от 2 до 5 лет. Если же призывы распространялись в интернете, то максимальный штраф составляет 1 млн рублей, лишение свободы — от 5 до 7 лет.

Подозреваемого заключили под стражу.