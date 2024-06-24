Густой столб чёрного дыма на Вузовском переулке напугал красноярцев

В Красноярске 24 июня загорелся строительный вагончик возле многоэтажного дома на Вузовском переулке, 17. Из-за пожара образовался густой чёрный дым, который напугал красноярцев в соцсетях.
В МЧС корреспонденту krsk.aif.ru сообщили, что площадь пожара составила всего 15 квадратных метров. В настоящий момент возгорание локализовано. На месте происшествия работают 8 пожарных и 2 единицы спецтехники.
Чёрный столб дыма напугал жителей Красноярска, некоторые пользователи соцсетей даже подумали, что загорелся многоэтажный на Вузовском переулке. Однако в МЧС сообщают, что зданию огонь не угрожает.
Ранее в МЧС сообщили, что за прошедшую неделю в Красноярском крае ликвидировали 105 пожаров.