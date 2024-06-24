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С начала 2024 года более 700 жителей Красноярского края заразились описторхозом

Среди них 128 детей, в том числе пять малышей дошкольного возраста.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года описторхозом заразились 733 жителя Красноярского края. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, среди заболевших 128 детей, в том числе пять малышей дошкольного возраста.

— Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Ужурском районе, Назарове, поселке Солнечный, Боготольском, Тюхтетском, Пировском, Тасеевском районах, — добавили специалисты ведомства.

Чаще всего описторхоз выявляется у городских жителей — 87,1%.

Описторхоз — самый распространенный и один из наиболее опасных гельминтозов, передающихся через зараженную рыбу. На территории края есть природные очаги заражения — это река Чулым и ее притоки, входящие в Обь-Иртышский водный бассейн, в том числе Тюхтетский, Бирилюсский, Ачинский, Боготольский районы, города Ачинск и Боготол.

Коварство болезни заключается в том, что человек может долгое время не подозревать о том, что в его печени поселился опасный паразит.

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