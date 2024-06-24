С начала 2024 года более 700 жителей Красноярского края заразились описторхозом

Описторхоз — самый распространенный и один из наиболее опасных гельминтозов, передающихся через зараженную рыбу. На территории края есть природные очаги заражения — это река Чулым и ее притоки, входящие в Обь-Иртышский водный бассейн, в том числе Тюхтетский, Бирилюсский, Ачинский, Боготольский районы, города Ачинск и Боготол.