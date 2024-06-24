Ушел гулять и не вернулся. Пропавшего восьмилетнего мальчика разыскивают в Иркутске

— Вышел из дома на прогулку и не вернулся, — об этом сообщила мама пропавшего восьмилетнего мальчика в полиции. Женщина рассказала оперативникам, что ребенок ушел 23 июня около 17:00 из дома по адресу СНТ имени В. Дубинина.