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Ушел гулять и не вернулся. Пропавшего восьмилетнего мальчика разыскивают в Иркутске

Без вести пропавшего восьмилетнего мальчика разыскивают в Иркутске.

Источник: ГУ МВД

— Вышел из дома на прогулку и не вернулся, — об этом сообщила мама пропавшего восьмилетнего мальчика в полиции. Женщина рассказала оперативникам, что ребенок ушел 23 июня около 17:00 из дома по адресу СНТ имени В. Дубинина.

— С утра наращена группировка сотрудниками Городского управления МВД и ГУ МВД России по Иркутской области. Ориентированы все наружные службы. Ребенок самостоятельно может передвигаться на общественном транспорте, — поделились в ГУ МВД Иркутской области.

Пропавшего школьника зовут Максим Азизов, на вид ему восемь лет, худощавого телосложения. Ростом около 140 сантиметров, волосы светлые и короткие, голубые глаза.

— Из особых примет: шрам на подбородке. Одет ребенок был в зеленую футболку, штаны темно-синие с белыми лампасами. На ногах резиновые тапочки синего цвета, — сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

По новой информации, мальчик мог переодеться. Очевидцы видели его в СНТ «Металлист» в оранжевой кофте и сумкой через плечо.

— Ход и результаты розыскных мероприятий по установлению местонахождения несовершеннолетнего находятся на контроле органов прокуратуры, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Известно, что раньше восьмилетний Максим Азизов никогда не уходил из дома. На его поиски направлены 30 человек.