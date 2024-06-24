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Стая бродячих собак нападает на детей в Екатеринбурге

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя свердловского ведомства Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по информации о нападении бродячих собак на несовершеннолетних в Екатеринбурге. Ранее ряд СМИ сообщил, что на территории уральской столицы стая безнадзорных собак набросилась на несовершеннолетних.

«Отмечается, что в июне текущего года уже на другой улице агрессивные животные также набросились на детей, укусив одного из них за ногу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В региональном Следственном комитете уже начата процессуальная проверка. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.