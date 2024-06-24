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Красноярец вымогал деньги у своей пожилой матери. Теперь его ждет суд

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник: Reuters

В результате проведения расследования установлено, что после возвращения из мест лишения свободы в 2021 году обвиняемый, родившийся в 1976 году, регулярно посещал дом своей матери и требовал у неё деньги. Боясь за дочь и свою безопасность, женщина вынужденно передавала сыну наличности в течение двух лет. Когда суммы не хватало, пострадавшая брала кредиты или закладывала свои драгоценности в ломбард. За весь период с сентября 2021 года по октябрь 2023 года пенсионерка передала обвиняемому более 650 000 рублей.

Только спустя два года женщина обратилась с заявлением на своего сына в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело в отношении красноярца. Теперь ему грозит лишение свободы до 7 лет. Обвиняемый заключен под стражу, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.