Красноярец вымогал деньги у своей пожилой матери. Теперь его ждет суд

В результате проведения расследования установлено, что после возвращения из мест лишения свободы в 2021 году обвиняемый, родившийся в 1976 году, регулярно посещал дом своей матери и требовал у неё деньги. Боясь за дочь и свою безопасность, женщина вынужденно передавала сыну наличности в течение двух лет. Когда суммы не хватало, пострадавшая брала кредиты или закладывала свои драгоценности в ломбард. За весь период с сентября 2021 года по октябрь 2023 года пенсионерка передала обвиняемому более 650 000 рублей.