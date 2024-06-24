Города уходят под воду, жители ждут эвакуацию: сильные дожди ударили по Приморскому краю

Приморский край находится под натиском стихии. На календаре 24 июня, большинство городов и деревень постепенно уходят под воду — к сожалению, буквально. В связи с угрозой наводнения жителей Дальнереченска готовят к эвакуации, вода добралась уже до центра города и затопила центральный парк. В других муниципалитетах ситуация не лучше, придомовые участки и сами дома оказались затоплены, люди оказались отрезаны от мира, в некоторые населенные пункты еду и лекарства доставляют на лодках. «Комсомольская правда — Дальний Восток» публикует все, что известно о ситуации на дорогах и подтоплениях к этому часу. Материал обновляется.
Обстановка на дорогах Приморья во время дождей 24 июня
В Ханкайском округе на данный момент нет проезда к Комиссарово. Наблюдаются переливы на дорогах к селам Троицкое, Рассказово, Мельгуновка, Владимиро-Петровка. Муниципальные автобусы работают по расписанию.
В Партизанске подтоплений территорий нет, уровни рек в пределах нормы. Оперативные службы продолжают следить за обстановкой на территории округа.
Отсутствует транспортное сообщение с селом Новокрещенка. Здесь введен режим ЧС с 18 июня. Сейчас действует лодочная переправа. В селах Новопкоровка, Мельничное, Вострецово, Дальний Кут, Рощино и поселке Восток развернуты пункты временного размещения людей.
В Тернейском округе развернуты два пункта временного размещения. Терней, средняя школа. Пластун, Пластунская районная больница. К этому часу подтоплены шесть приусадебных участков на улице Партизанской в Тернее. На территории ведется постоянный мониторинг.
На 102 километре автодороги «Дальнереченск-Рощино-Восток» работают спасательные группы для оказания помощи в транспортировке людей и грузов.
В Пожарском округе прорвало земляной вал и озеро буквально вытекает в болотистую местность. Тем не менее угрозы для населенных пунктов нет.
Четыре перелива образовались на 30-м и 45-м километрах дороги Лесогорье — Заветное в Чугуевском округе. Проезд возможен для техники повышенной проходимости.
Перекрыта проезжая часть дороги после поворота на Штыковские пруды по дороге на село Многоудобное. Грунт размылся или провалился под асфальтом.
В связи с многочисленными переливами через дорожное полотно отсутствует транспортное сообщение с населенными пунктами: Ромны, Мельничное, Дальний Кут, Дерсу, Новокрещенка, Саровка, Покровка.
В направлении Рощино — Восток перелив в районе моста через реку Большая Уссурка. На текущий момент проезд для транспорта не ограничен, возможно увеличение уровня воды и введение ограничения движения. В случае отсутствия проезда будет организована переправа.
За подробной информацией о ситуации на дорогах края редакция обратилась в пресс-службу «Примавтодор» и ждет ответа.
Будет ли эвакуация в Приморье из-за сильных дождей
24 июня появилась информация о том, что к эвакуации готовят жителей Дальнереченска и Тернея. Выше мы уже писали, какие пункты временного размещения выделили в Тернее. В Дальнереченске тоже предоставят крышу над головой, всем, кому понадобится помощь.
«Уважаемые жители! Просим вас собрать документы, медикаменты, ценные вещи и заранее подготовиться по необходимости к возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут на базе СОШ № 2, комиссия по приему граждан в пункт находится в школе», — указано на сайте городской администрации.
Дальнереченский район окружает множество рек. На момент 24 июня каждая из них поднялась на несколько сантиметров, вода добралась до центра города. На текущий момент перемыты дороги в сторону Краснояровки и размыло «Солдатский мост». Сегодня же организуют автомобильную переправу. Также залило дороги по улицам Шевчука, Новой, Молодежной, Архаринской, Таврической, Октябрьской. Люди отмечают, что где-то вода стоит выше щиколотки.
В районе Крупозавода (река Белая) продолжают работать три пожарные насосные станции высокой мощности. В микрорайоне ЛДК продолжают работать две ПНС по улице Пограничной. На Каменушке организована работа станции высокой мощности. Также продолжается откачка воды мотопомпами по улицам Полевой, Новой, Белореченской и Красной. Силами МЧС сегодня будут проведены работы по укреплению земляной насыпи на Мясокомбинате. В Дальнереченский район направят дополнительные силы спасателей для помощи в борьбе с наводнением.
А пока местные жители делятся кадрами со своих затопленных участков и улиц города. Где-то вода уже пробралась в дом. Этим летом затопило даже те улицы, которые стихия не тронула во время прошлогоднего наводнения. Многие потеряли огороды. У людей еще даже не успел созреть урожай — все сгнило или уплыло. По словам очевидцев, в центре города увидели, как проплыл карась, но его быстро заклевали птицы. Хотя, возможно, это просто детские шалости.
Жители Дальнереченска поделились шокирующими кадрами. На видео местная жительница показала, что сейчас происходит в городе — большинство домов на Таврической улице наполовину ушли под воду.
Каким будет максимальный подъем воды в Приморье
Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе «Примгидромета» из-за обрушившихся на Приморье осадков на большинстве рек края отмечаются подъемы уровней воды на 10−50 сантиметров.
Водность рек превышает норму в 1,2−2 раза, а в реке бассейна озера Ханка и вовсе в 4 раза.
«24 июня в среднем течении реки Малиновка у села Ракитное в Дальнереченском районе ожидается достижение уровнем воды опасного гидрологического явления», — добавили в «Примгидромете».
В период с 24 пор 25 июня на малых реках на юге края вода может подняться до 0,7 метра, а
«Ожидаются дополнительные выходы рек из берегов с достижением критических отметок, увеличение глубины и продолжительности уже подтопленных территорий».
Истории людей, столкнувшихся со стихией
Жительница Лесозаводска поделилась с «Комсомолкой» шокирующими кадрами. Весь ее жилой двор оказался под водой. Образовавшаяся река вот-вот проникнет в дом.
«Будем думать с мужем, куда бежать. У нас еще животные — две кошки и собака. Кюветы не чищены, воде некуда уходить».
Пострадавшая — не единственная, кто оказался в такой ситуации. Дворы и подвалы затоплены у жителей Ракитного, Филаретовки, Ариадного и многих других населенных пунктов. Редакция продолжит следить за развитием событий.