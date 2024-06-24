Города уходят под воду, жители ждут эвакуацию: сильные дожди ударили по Приморскому краю

Приморский край находится под натиском стихии. На календаре 24 июня, большинство городов и деревень постепенно уходят под воду — к сожалению, буквально. В связи с угрозой наводнения жителей Дальнереченска готовят к эвакуации, вода добралась уже до центра города и затопила центральный парк. В других муниципалитетах ситуация не лучше, придомовые участки и сами дома оказались затоплены, люди оказались отрезаны от мира, в некоторые населенные пункты еду и лекарства доставляют на лодках. «Комсомольская правда — Дальний Восток» публикует все, что известно о ситуации на дорогах и подтоплениях к этому часу. Материал обновляется.