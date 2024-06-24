Солдат вышел из комы в Жамбылской области

— Всем тем, кто на протяжении всего этого долгого времени оказывал нам всестороннюю поддержку, молился за нашего сына, мы хотим выразить вам в очередной раз слова искренней благодарности, признательности за вашу поддержку. Спешим сообщить вам радостную новость о том, что наш сын вышел из комы. Он сейчас состоянии оглушенности, как это называют медики. Он узнает нас, но говорить пока не может из-за трахеостомии, проведенной ранее. Состояние его по-прежнему тяжелое, — сообщил Тимур Жаналин.
Напомним, солдат-срочник оказался в реанимации в Жамбылской области.
— Пациент поступил утром 9-го июня с диагнозом полисегментарная пневмония (не исключается вирусной этиологии). Присутствует плеврит справа, инфекционно- токсический шок 3−4 степени, гипоксический отек головного мозга, мозговая кома, состояние после клинической смерти, — пояснили в областном управлении здравоохранения.
Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области и потребовал провести тщательное расследование.
17 июня в Минобороны Казахстана выступили с официальным обращением.
— Солдата экстренно госпитализировали 9 июня в больницу в Кордае, где у него выявили двустороннюю пневмонию. Каких-либо следов побоев и повреждений на его теле выявлено не было. Сейчас он в тяжелом состоянии. На месте работает выездная бригада Военно-клинического госпиталя Минобороны в составе анестезиолога, реаниматолога и терапевта, — говорилось в сообщении.