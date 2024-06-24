Солдат вышел из комы в Жамбылской области

— Всем тем, кто на протяжении всего этого долгого времени оказывал нам всестороннюю поддержку, молился за нашего сына, мы хотим выразить вам в очередной раз слова искренней благодарности, признательности за вашу поддержку. Спешим сообщить вам радостную новость о том, что наш сын вышел из комы. Он сейчас состоянии оглушенности, как это называют медики. Он узнает нас, но говорить пока не может из-за трахеостомии, проведенной ранее. Состояние его по-прежнему тяжелое, — сообщил Тимур Жаналин.