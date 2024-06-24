Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Екатеринбурге

Погиб 68-летний водитель машины, пострадали его 65-летняя супруга и 6-летний внук. С различными травмами женщину и ребенка доставили в больницу.
Как сообщает ГАИ Екатеринбурга, ДТП случилось 23 июня около 17:00. Автомобиль двигался по трассе со стороны поселка Зеленый бор в сторону поселка Садовый.
В какой-то момент водитель потерял контроль над машиной, съехал с дороги и врезался в дерево. В Госавтоинспекции отметили, что сидевший за рулем мужчина имел 48-летний стаж вождения, к административной ответственности привлекался всего один раз.
Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии.