Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Екатеринбурге

В екатеринбургском поселке Садовый Kia Sportage врезался в дерево.

Погиб 68-летний водитель машины, пострадали его 65-летняя супруга и 6-летний внук. С различными травмами женщину и ребенка доставили в больницу.

Как сообщает ГАИ Екатеринбурга, ДТП случилось 23 июня около 17:00. Автомобиль двигался по трассе со стороны поселка Зеленый бор в сторону поселка Садовый.

В какой-то момент водитель потерял контроль над машиной, съехал с дороги и врезался в дерево. В Госавтоинспекции отметили, что сидевший за рулем мужчина имел 48-летний стаж вождения, к административной ответственности привлекался всего один раз.

Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии. ﻿﻿