Грозы оставили без электроэнергии тысячи новосибирцев

Без света оказались около 2,5 тыс. человек, сообщили в «Россети Новосибирск».
Грозовой фронт коснулся Первомайского района Новосибирска, а также Тогучинского и Болотнинского районов региона. «Например, на одном из участков молния попала в ЛЭП, удар был такой силы, что вокруг опоры образовалась воронка и оплавился песок в земле», — отметили в компании.
К утру 24 июня без электроснабжения оставалось село Барышево Новосибирского района. Для резервного питания местной школы, где идут экзамены, пришлось подключить генератор. Восстановительные работы планируется завершить к 15:00.