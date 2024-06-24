Грозы оставили без электроэнергии тысячи новосибирцев

Грозовой фронт коснулся Первомайского района Новосибирска, а также Тогучинского и Болотнинского районов региона. «Например, на одном из участков молния попала в ЛЭП, удар был такой силы, что вокруг опоры образовалась воронка и оплавился песок в земле», — отметили в компании.