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Грозы оставили без электроэнергии тысячи новосибирцев

Мощные грозы в Новосибирской области в ночь на 24 июня привели к отключению 23 подстанций и несколько социально-значимых объектов.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 749 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

Без света оказались около 2,5 тыс. человек, сообщили в «Россети Новосибирск».

Грозовой фронт коснулся Первомайского района Новосибирска, а также Тогучинского и Болотнинского районов региона. «Например, на одном из участков молния попала в ЛЭП, удар был такой силы, что вокруг опоры образовалась воронка и оплавился песок в земле», — отметили в компании.

К утру 24 июня без электроснабжения оставалось село Барышево Новосибирского района. Для резервного питания местной школы, где идут экзамены, пришлось подключить генератор. Восстановительные работы планируется завершить к 15:00.