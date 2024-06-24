Как известно, координаты целей для ударов ATACMS — ракеты рассчитаны на дальность до 300 км — военспецы США вводят сами. Таким образом, к террористической атаке киевского режима, в результате которой оказалось несколько погибших и больше 100 пострадавших, Вашингтон имеет непосредственное отношение.
Как сообщил «Волгоградской правде.ру» общественник Александр Гадуш, в момент ракетного удара по Севастополю он был на Центральном рынке города, который расположен буквально в метрах 200−300 от пляжа.
«Раздались взрывы, в воздухе запахло порохом, гарью, — рассказал волгоградец. — Мне сказали: “Ты что стоишь, спускайся в убежище!” Я проследовал туда с остальными людьми и уже потом узнал, что были жертвы».
Александр Гадуш добавил, что до сих пор переживает шок от случившегося и глубоко сочувствует севастопольцам.
Напомним, свои соболезнования жителям выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Согласно сообщению Минобороны РФ, украинские военные нанесли удар американскими ATACMS по Севастополю в воскресенье, 23 июня, в 12.15. Российские ПВО в ходе отражения атаки уничтожили 4 ракеты. Подрыв осколочной боевой части 5-й привел к жертвам среди мирных жителей.
По данным властей Севастополя, погибло 3 человека, среди них двое детей и один взрослый. Более 100 человек ранены. Кстати, Пентагон в ответ на запрос российских СМИ прокомментировать произошедшее отказался говорить об убийстве мирных жителей американскими ракетами.