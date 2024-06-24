В Ростовской области за ночь нейтрализовали четыре беспилотника

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.