В Ростовской области за ночь нейтрализовали четыре беспилотника

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника в небе над Ростовской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.