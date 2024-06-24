Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за ночь нейтрализовали четыре беспилотника

Минобороны: ПВО ночью нейтрализовала в Ростовской области четыре БПЛА ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника в небе над Ростовской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.