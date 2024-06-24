НАК показал видео с мест нападений боевиков в Дагестане

Вечером 23 июня вооруженные люди напали на здания церкви и синагоги, а также пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По последним данным, погибли более 15 сотрудников полиции. Жертвы есть и среди гражданских, в их числе 66-летний православный священник — отец Николай Котельников.