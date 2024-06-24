«Хаятты» не отпускают: Олегу Дроздову могут дать 5,5 лет лишения свободы

В понедельник, 24 июня, во Владивостоке в ходе судебных слушаний по делу Олега Дроздова, обвиняемого в преднамеренном банкротстве, гособвинитель Татьяна Ильина из Приморской краевой прокуратуры выдвинула требование о назначении подсудимому наказания в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщает «Золотой мост», председательствующей в процессе выступает судья Наталья Орлова.
Обвинение выдвинуто по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). В качестве потерпевшей стороны выступает Министерство земельных и имущественных отношений Приморского края, предъявившее в феврале 2023 года гражданский иск на сумму в 3 миллиарда 128 миллионов рублей.
По словам Ильиной, доказательства вины Дроздова в деле о банкротстве ООО СК «Приморье Дальний Восток» являются неопровержимыми. Гособвинитель подчеркнула, что ущерб, нанесенный бюджету, по оценкам следствия, только реальное лишение свободы может стать для Дроздова путем к исправлению.
Оба дела, касающиеся супругов, связаны с проблемами строительства во Владивостоке двух отелей «Хаятт». Несмотря на планы завершить строительство к саммиту АТЭС в 2012 году, объекты были достроены лишь спустя десять лет и открыты под другими названиями.
Олег Дроздов отрицает обвинения в преднамеренном банкротстве, утверждая, что средства на возведение гостиниц были украдены другими лицами. Однако следствие «иных лиц» не установило.