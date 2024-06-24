«Хаятты» не отпускают: Олегу Дроздову могут дать 5,5 лет лишения свободы

Оба дела, касающиеся супругов, связаны с проблемами строительства во Владивостоке двух отелей «Хаятт». Несмотря на планы завершить строительство к саммиту АТЭС в 2012 году, объекты были достроены лишь спустя десять лет и открыты под другими названиями.