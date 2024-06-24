Маршрутка с 15 пассажирами перевернулась под Щучином, ударившись в отбойник

Маршрутка с пятнадцатью пассажирами перевернулась под Щучином. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Согласно данным ведомства, 23 июня примерно в 17.50 в оперативно-дежурную службу Щучинского РОВД поступила информация про аварию с маршруткой. Выяснилось, что 54-летний водитель, находясь за рулем микроавтобуса Volkswagen, ехал в направлении Щучина. Около путепровода и поворота в сторону города он перестроился и начал обгонять попутный автомобиль Nissan. За рулем авто была 44-летняя женщина.
В УВД добавили, что в момент опережения водитель автомобиля потеряла управление и врезалась в маршрутку. Из-за удара микроавтобус откинуло в отбойник, он перевернулся. После ДТП пять пассажиров транспортного средства доставили в больницу.
«Всего в микроавтобусе находилось 15 человек», — сказано в сообщении.