Жительница Перми оказалась в квартале от места атаки на синагогу в Дербенте, в момент происшествия, сообщает Properm.ru.
Как рассказала порталу сама женщина, в момент трагедии она вместе с детьми находилась в Дагестане на отдыхе. В день теракта они отправились из Махачкалы в Дербент. В момент начала трагических событий пермячка с семьёй сидела в кафе в квартале от синагоги, на которую напали боевики.
По словам женщины, в момент атаки в кафе вбежали две женщины, которые рассказали о теракте. Семье пермячки удалось выбраться благодаря таксисту, который отвозил их в центр города. Мужчина отвёз их в пригород, дальше от места трагедии.
Напомним, 23 июня в городе Дербенте в Дагестане произошёл теракт. Боевики напали на две православные церкви, синагогу и пост ДПС. В трагедии пострадали гражданские лица и сотрудники полиции. Как сообщил глава республики Сергей Меликов, на данный момент известно о гибели 15 правоохранителей. По данным Национального антитеррористического комитета, ликвидированы пять боевиков.