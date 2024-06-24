Жительница Перми оказалась в квартале от места атаки на синагогу в Дербенте

Как рассказала порталу сама женщина, в момент трагедии она вместе с детьми находилась в Дагестане на отдыхе. В день теракта они отправились из Махачкалы в Дербент. В момент начала трагических событий пермячка с семьёй сидела в кафе в квартале от синагоги, на которую напали боевики.