Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в Греции: Среди задержанных граждан Казахстана нет — МИД РК

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали информацию о том, что туристы из Казахстана устроили пожар на острове Гидра, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: пресс-служба МИД РК

Ранее в греческом СМИ Tovima была опубликована новость о том, что власти Греции арестовали 13 членов экипажа и пассажиров яхты в субботу после того, как фейерверк, запущенный с судна, предположительно спровоцировал лесной пожар на острове Гидра. По имеющимся данным Tovima, мегаяхту арендовала группа отдыхающих из Казахстана.

В МИД РК сообщили, что казахстанский консул сразу же после публикации данной информации связался с греческими властями по данному случаю.

— Полиция сообщила, что среди среди задержанных граждан Казахстана нет и каких-либо претензии к ним тоже не выдвигались, — прокомментировали в ведомстве.

пожары