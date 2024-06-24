Пожар в Греции: Среди задержанных граждан Казахстана нет — МИД РК

Ранее в греческом СМИ Tovima была опубликована новость о том, что власти Греции арестовали 13 членов экипажа и пассажиров яхты в субботу после того, как фейерверк, запущенный с судна, предположительно спровоцировал лесной пожар на острове Гидра. По имеющимся данным Tovima, мегаяхту арендовала группа отдыхающих из Казахстана.