Пожар в Греции: Среди задержанных граждан Казахстана нет — МИД РК

Ранее в греческом СМИ Tovima была опубликована новость о том, что власти Греции арестовали 13 членов экипажа и пассажиров яхты в субботу после того, как фейерверк, запущенный с судна, предположительно спровоцировал лесной пожар на острове Гидра. По имеющимся данным Tovima, мегаяхту арендовала группа отдыхающих из Казахстана.
В МИД РК сообщили, что казахстанский консул сразу же после публикации данной информации связался с греческими властями по данному случаю.
— Полиция сообщила, что среди среди задержанных граждан Казахстана нет и каких-либо претензии к ним тоже не выдвигались, — прокомментировали в ведомстве.